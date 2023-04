Stiri pe aceeasi tema

Comandantul grupului operațional de trupe "Herson", generalul de brigada Mihailo Drapati, sustine ca, odata cu primirea armelor de la aliați, trupele ucrainene nu doar ca resping ofensiva rusa, ci se pregatesc si sa schimbe cursul razboiului, noteaza RBC, potrivit Rador.

Camera Deputatilor si Senatul se vor intruni luni in sedinta comuna pentru a marca un an de la declansarea agresiunii militare a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei, anunța Rador.

Radio Romania Cultural, Orchestrele si Corurile Radio Romania organizeaza in aceasta seara, de la ora 19:00, la Sala Radio, concertul "Viata intr-o valiza", care marcheaza un an de la invazia Rusiei in Ucraina, scrie Rador.

Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat marti ca sprijinul SUA si al aliatilor lor pentru Ucraina va fi in continuare ferm, scrie Rador.

Acțiunile militare ale Rusiei in Ucraina au provocat plecarea unui numar considerabil de cetațeni rusi din țara, dar nu exista date exacte despre cate persoane exact au parasit Rusia, dupa 24 februarie, relateaza Sever Realii citat de Rador.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat miercuri ca a descoperit un caz de delapidare in valoare de peste un miliard de dolari, la doua companii petroliere care pana in luna noiembrie erau deținute parțial de miliardarul Ihor Kolomoiskiy, informeaza Reuters, transmite Rador.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a reactionat marți dupa rapoartele occidentale conform carora Rusia nu dispune de rachete și artilerie, spunand ca stocurile de arme ale tarii sunt suficiente pentru a continua lupta in Ucraina, anunța Reuters, potrivit Rador.

Statele Unite au anunțat, joi, un nou pachet de asistența militara pentru Ucraina, evaluat la 2,5 miliarde de dolari, inclusiv sute de vehicule blindate și sprijin pentru apararea aeriana a Ucrainei, scrie Rador.