- Traficul pe drumul național 29 care leaga Suceava de Botoșani este gatuit pur și simplu in anumite zile. Problema apare atat din cauza numarului mare de autovehicule care tranziteaza acest drum extrem de important, dar și din cauza mașinii care colecteaza gunoiul de la porțile oamenilor. Spre ...

- Un autoturism s-a rasturnat pe partea carosabila pe E85 in zona localitații Danila, informeaza ISU Suceava. Traficul este blocat. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța SMURD B2. Sunt implicate doua persoane din care una necesita ingrijiri…

- Un tir inmatriculat in Ucraina s-a rasturnat in aceasta dupa-amiaza pe drumul european 85, in zona localitații Romanești. Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers. La fața locului au fost trimiși pompierii militari ai Garzii de Intervenție Siret cu o autospeciala de stingere cu apa și ...

- Un autocamion incarcat cu carbuni s-a rasturnat pe partea carosabila in zona localitații Romanești, informeaza ISU Suceava. A fost implicat doar șoferul, care a primit ingrijiri medicale de la echipajul de prim ajutor trimis la fața locului. Au intervenit pompierii militari ai Garzii de Intervenție…

- In data de 05.06.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 94.534 de persoane, dintre care 6.960 de cetateni ucraineni (in scadere cu 17,4% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.526 cetateni ucraineni (in…

- Duminica, in jurul orei 02:50, un tanar de 22 ani, din Malini, in timp ce conducea autovehiculul pe DJ 209H, in afara comunei Baia, dinspre aceasta localitate spre Sasca Mica, pe un sector de drum in aliniament, a parasit partea carosabila și s-a rasturnat pe partea dreapta a sensului sau de deplasare.…

- Traficul rutier este blocat pe E574, in judetul Olt, intre Bals si Slatina. Un sofer sarb s-a rasturnat cu tirul, la acest moment efectuandu-se operatiuni specifice pentru repunerea pe carosabil a autovehiculului. Soferul este ranit.