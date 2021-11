Imaculat câștigă Premiul Publicului în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest .12 Aseara s-a incheiat cea de-a 12-a ediție a Les Films de Cannes a Bucarest. Timp de 10 zile spectatorii au putut viziona peste 80 de filme, majoritatea in premiera, in cinematografe, outdoor dar și online, in Orange TV Go. A fost o ediție cu multe schimbari, dictate de perioada pe care o traversam, insa ne bucuram sa vedem ca cinemaul iși pasteaza importanța in viața oamenilor, mai ales intr-o perioada in plina schimbare, in care platformele de streaming capata din ce in ce mai mult teren, spune echipa festivalului. In cadrul galei de inchidere a festivalului ce a avut loc la Cinema Muzeul Țaranului,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Imaculat" - regia Monica Stan si George Chiper-Lillermark - a fost desemnat castigator al Premiului Publicului, in cadrul sectiunii Avanpremierele Toamnei, la cea de-a 12-a editie a Les Films de Cannes a Bucarest, informeaza organizatorii intr-un comunicat transmis, luni, AGERPRES.…

- The feature film "Imaculat" (Immaculate) directed by Monica Stan and George Chiper-Lillermark has won the audience award in the Autumn Previews section of the 12th edition of Les Films de Cannes a Bucarest, organisers reported on Monday. Les Films de Cannes a Bucarest 12 took place October 22-31…

- Incepe a 12-a ediție a minifestivalului Les Films de Cannes a Bucarest, patronat de regizorul Cristian Mungiu. Avem ocazia sa vedem cele mai importante și premiate productii ale anului, in 4 sali de cinema din Capitala si in aer liber.

- Les Films de Cannes a Bucarest are loc intre 22 și 31 octombrie și prezinta publicului bucureștean o selecție de peste 80 de filme, majoritatea in premiera, pentru multe dintre ele festivalul...

- Les Films de Cannes a Bucarest și-a facut o tradiție din prezentarea celor mai importante și mai premiate producții cinematografice romanești ale sezonului, in avanpremiera. Cu o recolta de toamna bogata și hranitoare, publicul bucureștean se va putea bucura de un maraton autumnal excepțional și de…

- A 12-a ediție Les Films de Cannes a Bucarest iși propune, ca de fiecare data, sa aduca in premiera publicului romanesc cele mai importante și premiate filme ale anului, adaptandu-se insa condițiilor sanitare astfel incat sa ofere un acces la filme in condiții de siguranța și confort. Anul acesta, festivalul…

- Cea de-a 12-a editie a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest isi propune sa aduca in premiera publicului romanesc cele mai importante si premiate filme ale anului, adaptandu-se conditiilor sanitare astfel incat sa ofere un acces la filme in conditii de siguranta si confort.

- Cea de a 17-a editie a Bucharest International Film Festival (BIFF) va debuta in data de 4 septembrie 2021, ora 19.00, la Cinema Muzeul Taranului Roman. Filmul care va deschide acesta editie este „Petrov’s Flu”, in regia celebrului si incomodului regizor rus Kirill Serebrennikov. Productia a fost prezentata…