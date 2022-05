Ilya, un băiețel de șase ani din Ucraina i-a scris lui Boris Johnson Greu, greu al naibii cand scrii despre razboi. Cand scrii despre copiii razboiului, e și mai greu. Iar cand scrii despre un copil care și-a pierdut familia in razboi și el are numai șase ani, e nici nu știu sa spun cat de greu. Desigur, acum, cu razboiul din Ucraina, sunt mulți copii care au ramas orfani. Printr-un joc al destinului, parinții au murit rapuși de bombele rusești, copiii au scapat. De situația acestora, cumulata cu distrugerile crunte, a fost impresionat, cand a fost in vizita la Kiev, și premierul britanic Boris Johnson. Dupa intoarcerea in Marea Britanie, el le-a scris adulților… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

