Descoperire macabra la Ilva Mica: un barbat a fost gasit spanzurat. O persoana care se afla la cules de ciuperci a gasit trupul barbatului și a sunat imediat la 112. In zona au intervenit polițiștii, care efectueaza cercetari pentru a stabili toate imprejurarile in care a decedat barbatul. ”Polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sangeorz-Bai au intervenit azi 4 iulie a.c. in jurul orelor 15.03 ca urmare a unui apel 112, in care era sesizat faptul ca, pe raza com. Ilva Mica in locul numit „Coasta Satului”, a fost gasit trupul unui barbat spanzurat”, precizeaza Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița-Nasaud.…