- In perioada 3-5 septembrie, timișorenii și nu numai se vor putea bucura de cel mai mare festival dedicat intregii familii din zona balcanica. Roboți Transformers, dinozauri și papuși gigantice va dau intalnire in uriașul parc de distracții pe care organizatorii il pun la cale la Timeless 4ALL Festival,…

- Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) iși asuma postura de epicentru al generarii și promovarii de inițiative și proiecte culturale, in perspectiva anului Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii. Sub genericul „La UVT, Cultura este Capitala!”, comunitatea academica din UVT a susținut in perioada…

- E scandal mare intr-o comuna de langa Timisoara, unde primarul nu se mai ințelege cu consilierii locali. Lucrurile au degenerat intr-un asemenea mod incat s-a solicitat dizolvarea... The post E scandal mare! O comuna de langa Timișoara se pregatește de alegeri appeared first on Renasterea banateana…

- Școala Duala Banat din cadrul Liceului Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” din Timișoara este zilele acestea in plin proces de inscriere al absolvenților de clasa a VIII-a. Cei care doresc sa devina meseriași intr-una dintre meseriile extrem de cautate și bine platite pe piața muncii, electrician,…

- Josef Kappl pregatește alaturi de colegii sai din formația Pasarea Rock un nou material discografic care poarta numele de Cavalcada și care conform marturisirilor proprii va fi lansat in cursul acestui an. Binecunoscutul compozitor și basist roman de muzica rock s-a nascut in Petrila (județul Hunedoara)…