Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cițu, a criticat modul in care se fac controale la firmele acuzate ca au marit nejustificat prețurile. Sunt doar de ochii lumii, daca vrea cineva sa-și faca campanie, eu nu sunt de acord, a spus Florin Cițu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O fetița de doar 6 ani a fost omorata la in timpul atacului rusesc asupra orașului ucrainean Mariupol. Fetița era la un supermarket de la marginea orașului cu parinții ei, cand au inceput bombardamentele, scrie CNN, care citeaza AP. Medicii au preluat copila ranita. ”Scoate-o afara! Scoate-o afara!…

- Rossella Petrillo, ofițerul media al clubului Fiorentina, l-a „vrajit” pe Arthur Cabral (23 de ani), atacantul brazilian transferat de formația viola pentru a-l inlocui pe Dusan Vlahovic. In urma cu aproximativ trei saptamani, Fiorentina a rezolvat transferul brazilianului Arthur Cabral, in schimbul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a afirmat, miercuri, ca in Romania sunt sute de localitati ca Bolintin Vale, o comunitate in care 80-90% din populatie nu declara niciun venit, precizand ca toata lumea se intreaba din ce traiesc si cu ce se ocupa acesti oameni. El a anuntat ca aceste comunitati…

- Vineri, la Amsterdam, de la ora 18:00, Ucraina și Rusia se intalnesc in semifinala Campionatului European de futsal. Totul intr-un context extrem de tensionat din punct de vedere politic intre cele doua state. „E ca un vis. O sa jucam cu dedicare și vom da totul pentru Ucraina!”, a spus capitanul Petro…

- Calficata in premiera in faza sferturilor la un turneu de Grand Slam dupa 6-4, 3-6, 6-4 cu Simona Halep (30 de ani), Alize Cornet (32 de ani, locul 61 WTA) a izbucnit in lacrimi la final și i-a oferit interviatoarei Jelena Dokic (38 de ani, fost numar 4 WTA) un interviu emoționant. La finalul meciului…

- VIDEO| Pocinogul de sub ochii Poliției Locale Alba Iulia și a Prefecturii: Un cetațean iși varsa oful cu calm, dupa prea mulți ani de rabdare și solicitari VIDEO| Pocinogul de sub ochii Poliției Locale Alba Iulia și a Prefecturii: Un cetațean iși varsa oful cu calm, dupa prea mulți ani de rabdare și…