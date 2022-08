Stiri pe aceeasi tema

In ultimele 30 de zile, asaltul Rusiei spre orașul Bakhmut a fost axa sa cea mai de succes in Donbas, au precizat serviciile secrete militare britanice, potrivit Ministerului britanic al Apararii. Redam mai jos principalele concluzii ale raportului intocmit in 9 august.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskyi, a scris marți pe Telegram ca Ucraina inca nu poate depași avantajul armatei ruse in materie de artilerie și numar de soldați, totuși se face tot ce este „posibil și imposibil" pentru a obține arme care sa permita acest lucru.

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a avut o intrevedere, marti, cu ministrul irlandez al Afacerilor Externe si Apararii, Simon Coveney, aflat in vizita la Bucuresti, cu care a discutat, printre altele, despre efectele generate de razboiul din Ucraina.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a recunoscut ca fortele Kievului s-au retras din Lisiciansk, in estul regiunii Donbas, dupa un asalt dur al Rusiei, dar a promis ca va recastiga controlul asupra zonei cu ajutorul armelor occidentale cu raza lunga de actiune, informeaza Mediafax.

Kievul a anuntat marti sosirea tunurilor autopropulsate germane Panzerhaubitze 2000 in arsenalul sau, dupa saptamani de negociere intre Ucraina si aliatii sai occidentali pentru primirea de "arme puternice" capabile sa respinga atacurile ruse in Donbas, relateaza AFP, potrivit agerpres.

Generalul Mark Milley, șeful Statului Major General al armatei americane, a declarat ca, in ciuda faptului ca forțele ruse depașesc numeric forțele ucrainene din regiunea Donbas, consolidarea de catre Rusia a controlului in estul Ucrainei „nu este pecetluita", relateaza CNN.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca se pregateste o restaurare pe scara larga a tarii, dupa razboi, dar luptele grele care se duc in Donbas vor decide "cand va veni acest «dupa»" si care vor fi granitele unde vor fi "stricate" planurile ocupantilor. "Acum e timpul ca toti ucrainenii…

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca, in prezent, are suficiente oportunitați pentru a duce la un rezultat pozitiv ideea introducerii unui regim de vize cu Federația Rusa.