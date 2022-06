Iluzia României Mari și faliile pe care le adâncește Rusia Romania ramane in jocurile de provocare și amenințare ale Kremlinului, intr-o perioada in care Moscova incearca sa destabilizeze intreaga regiune. Aderarea Republicii Moldova la UE este posibila, dar nu direct, ci prin crearea unei noi Romanii Mari, explica Dimitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate, fost premier (2012-2020) și președinte al Rusiei (2008-2012). Tema unirii nu este noua in discursul Moscovei, dar direcția de abordare este diferita in funcție de necesitațile propagandistice de moment. In 2017, ambasadorul Rusiei la București, Valeri Kuzmin, recomanda… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Siegfried Mureșan spune ca Romania nu va da lectii nici la Bucuresti, nici in Parlamentul European, autoritatilor de la Chișinau in privinta modului de solutionare a chestiunii transnistrene, care ar putea deveni o problema de neocolit in perspectiva aderarii la UE in eventualitatea, foarte probabila,…

- Președintele AUR, George Simion nu a fost lasat sa intre in Republica Moldova, el avand interdicție de intrare in țara vecina pana in 2023. El va aștepta primul avion spre București intr-o sala de așteptare a Aeroportului din Chișinau și acuza actuala conducere de dublu limbaj și prefacatorie.…

- La un tur de orizont, intelegem temerile Ucrainei de a pierde definitiv Crimeea, litoralul nordic al Marii Azov si Donbasul, privim circul de la Chisinau, unde terti cred ca ipotetica interventie militara rusa in Republica Moldova poate fi stopata de arestarea comicului Dodon, observam determinarea…

- Republica Moldova ramane singura in fața unui atac armat direct, chiar daca participa la o serie de platforme și forumuri de la care primește asistența externa in domeniul securitații și apararii. De povața este ca „umbrela” NATO nu s-a deschis nici de asupra Ucrainei, care nu face parte din Alianța,…

- Doi jurnaliști de la Digi24 au fost reținuți, timp de 6 ore, in Transnistria. Cei doi, un reporter și un cameraman, au fost eliberați la intervenția autoritaților de la Chișinau și de la București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Vasile Dincu a vorbit deschis despre un potential pericol al unor atacuri rusești in Republica Moldova, dupa desfașurarea catorva incidente la Chișinau, dar și a pronosticurilor occodentale vizavi de obiectivele lui Vladimir Putin in legatura cu atacarea Ucrainei din Transnistria. Mesajul Republicii…

- Romania va ajuta R. Moldova in cazul unei agresiuni, mai spune un oficial de la Kiev. „Ei sunt acelasi popor", a precizat el. Kremlinul a calificat drept „provocatoare" declaratiile consilierului presedintelui Zelenski. Ucraina este in stare sa rezolve problema transnistreana „cat ai pocni din degete",…

- Republica Moldova l-a convocat vineri pe ambasadorul rus la Chisinau pentru a-i transmite un protest in legatura cu declaratiile unui general rus care a spus ca trupele ruse angajate in ofensiva militara impotriva Ucrainei doresc sa preia controlul asupra partii de sud a acestei tari pentru a ajunge…