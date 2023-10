Iluzia optică care pare imposibil de rezolvat FOTO Testele de inteligența se bucura de un real succes pe rețelele sociale, iar printre cele mai populare jocuri se numara și iluziile optice, unde utilizatorii iși testeaza abilitatea de a descoperi simboluri ascunse. Tu vezi ce se afla in imaginea de mai jos, care a facut furori in ultimul timp in randul internauților. Puțini reușesc […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

- Se știe ca fiecare om are doua fețe. Una pe care o aratam lumii intregi și una care este pentru noi, scrie Minds Journal . La fel ca aceasta femeie ce apare in acest test - iluzie optica cu doua fețe. Imaginea este conceputa in așa fel incat sa poți descoperi persoana creata special pentru ca lumea…

- Intr-adevar, iluziile optice sunt și distractive și captivante, dar acest test poate fi și un proces de auto-descoperire. Ce animal vezi prima data in aceasta iluzie optica? Raspunsul nu numai ca poate dezvalui o multitudine de trasaturi despre personalitatea ta, ci poate și aduce o noua lumina asupra…

- Daca iți plac provocarile și vrei sa iți testezi limitele, ești in locul potrivit. Iata cea mai tare iluzie optica, pe care doar cei cu ochi de șoim o pot duce la bun sfarșit. Ești cu adevarat inteligent și atent la detalii daca gasești iepurele din imagine in doar 5 secunde. Gasește iepurele din imagine…

- Iluziile optice sunt provocari pentru creierul tau pentru ca genereaza confuzie. Testul IQ al iluziei optice consta in capacitatea de a depași momentul de confuzie și a gasi elementele reale mascate de efectul vizual. Gasește pisica din imagine și afla daca ești vigilent! Imaginea care le-a dat batai…

- In lupta contra plictiselii, putem apela la ajutorul unor iluzii optice. Pe langa faptul ca te vei distra, vei avea ocazia de a afla lucruri noi despre personalitatea ta. Daca vrei sa-ți incerci abilitațile, iți propunem sa rezolvi urmatorul test. Ce sunt iluziile optice? Navingand in mediul online…

- Deși saptamana incepe cu ploai și vlaori termice mai scazute, ce ar fi sa uiți pentru cateva minute de asta și sa-ți testezi abilitațile cu iluzia optica a dimineții.? Tot ceea ce trebuie sa faci este sa descoperi care dintre cercuri este mai mare. Așa ca, iți propunem un inceput de saptamana cu iluzia…

- Iluziile optice sunt una dintre cele mai bune modalitați de a ne testa atenția și concentrarea. Iata mai jos un joc extrem de interesant, care pune la incercare rabdarea noastra și ne testeaza aptitudinile. Doar geniile gasesc 13 chipuri in poza, intr-un timp limitat. Vezi daca ești unul dintre ei.…

- In aceasta seara va propunem un test special care va va arata ce fel de om sunteți din punct de vedere sentimental. Va prezentam iluzia optica a serii. Ce chip vezi prima data in imagine? Afla ce spune alegerea ta despre felul in care iubești. Testul iubirii 2023. Spune-mi ce vezi ca sa iți spun […]…