Stiri pe aceeasi tema

- Luni, UE a lansat luni centrul de sprijin al blocului comunitar pentru securitatea interna și pentru gestionarea frontierelor in Republica Moldova. La eveniment au participat comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, alaturi de ministrul de interne de la chișinau, Ana Revenco, conform unui…

- Iluzia optica banala care arata daca ai o minte creativa sau logica. Ce vezi in 30 de secunde? Iluzia optica pe care și-o propunem astazi iți va oferi o privire asupra modului in care gandești, daca ești creativ sau logic. Așadar, privește bine fotografia cu pricina și spune ce vezi in ea. Privește…

- Iluzia optica reprezinta o modalitate prin care iți poți pune la incercare mintea. Este un test care te face sa vezi lucruri inexistente. Iata un exemplu in imaginea de astazi. Iți cere sa afli cea mai inalta persoana din aceasta ilustrație. Jocul funcționeaza intr-un mod minunat. De aceea, oamenii…

- Iluzia optica dificila de gasit. In acest articol va propunem sa gasiți o bufnița care s-a contopit intr-un oarecare fel in peisaj. Este atat de bine contopita incat mulți nu au reușit sa o vada deloc. Așadar, tu poți sa vezi bufnița ascunsa din imagine? Test de perspicacitate. Detecteaza bufnița din…

- Iluziile optice sunt printre preferatele internauților, atunci cand vine vorba despre rezolvarea unor teste de inteligența. Privește cu atenție poza de mai sus. Ai gasit trofeul din imagine? Arunca o privire și poate il vei descoperi. Doar 1 din 100 de oameni au reușit sa vina cu soluția corecta. Gasește…

- Iluzia optica de azi care arata daca ai IQ de geniu. Tu cate persoane vezi in imagine? Aceasta iluzie optica te va deruta deoarece trebuie sa observi numarul de oameni dintr-o poza cu multe elemente. Testul propus iți va masura nivelul IQ-ului, starea de spirit sau cat de inteligent ești. Iluzia optica…

- La Centrul de Cultura Arcuș (Casa Bastion, str. Oltului nr. 6, Sf. Gheorghe) are loc astazi, 28 aprilie, de la ora 18.00, lansarea volumului ILUZIA REINTROARCERII – antologie, de Cornel Dimovici. Editia este ingrijita si prefata de dr. Luminita Cornea, critic și istoric litarar, membra a Uniunii…