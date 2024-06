Stiri pe aceeasi tema

- Știm ca iți plac provocarile, astfel ca ne-am gandit sa-ți propunem iluzia optica a dimineții de marți. Tot ce va trebui saf aci, și nu procium, in 7 secunde, este sa descoperi șarpele in aceasta imagine. Tu reușești? Iți propunem iluzia optica a dimineții de marți De cele mai multe ori, iluziile optice…

- O noua iluzie optica face furori in mediul online, punand la grea incercare logica, gandirea creativa, atenția la detalii și viteza de reacție a internauților. Poți sa gasești leopardul din imagine in mai puțin de noua secunde? Iluzie optica virala Iluziile optice sunt imagini create in așa fel incat…

- Iluzia optica pe care mulți internauți nu o pot rezolva. La prima vedere pare dificila, dar nu e deloc așa! Unde se afla ursul panda in marea de oameni? Doar 7 secunde aveți la dispoziție sa descoperiți animalul. Iluzia optica a zilei de joi, 23 mai 2024 Pentru dimineața zilei de joi, 23 mai 2024, […]…

- Testul IQ al dimineții de luni, 20 mai 2024. Toata lumea vede mașinile, insa nu și cele 6 animaluțe ascunse printre mașinile prezentate mai sus. Doar geniile le pot descoperi in doar 10 secunde. Cel mai tare test IQ al zilei de luni, 20 mai Un nou test IQ ii pune pe jar pe internauți. […] The post Testul…

- Cea mai tare iluzie optica de Paște, care iți pune serios mintea la contribuție. Uita-te bine la pantofii tuturor invitaților și vei observa ca acolo exista un intrus. Ai la dispoziție doar cinci secunde sa il gasești, crezi ca reușești? Cea mai grea iluzie optica de Paște Iluziile optice sunt exerciții…

- Surprize pentru iubitorii de jocuri de atenție. Iata cea mai tare iluzie optica, ce iți va pune serios mintea la contribuție și iți va testa limitele. Vezi daca poți gasi cele 5 fructe ascunse in mulțimea din piața. Ai la dispoziție doar 10 secunde, crezi ca poți termina provocarea? Cea mai tare iluzie…

- O noua zi, o noua provocare pentru tine cu iluzia optica a diminetii. Daca ești inca la momentul cafelei, ar fi interesant sa vezi daca reușești sa rezolvi aceasta provocare, iar tot ce trebuie sa faci este sa descoperi unde se ascunde o broscuța simpatica prin marea de nuferi. Bafta! Te provocam la…

- Nu vrem sa te deranjam prea tare, de la prima ora a dimineții, dar vrem sa impartașim cu tine iluzia optica a dimineții, in care va trebui sa observi numarul impar din imagine in 6 secunde. Deși mulți se dau batuți, noi speram ca tu sa rezolvi, in timpul dat, iluzia optica a dimineții. Iluzia […] The…