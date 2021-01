Iluminatul public din Orăștie, la momentul contestațiilor Un contract de aproape jumatate de milion de lei demarat prin fonduri europene de municipalitatea de la Oraștie a ajuns la momentul contestațiilor. O firma din județul Cluj a depus contestație in cadrul procedurii de licitație privind modernizarea și eficientizarea iluminatului public din Oraștie. ”Prin contestația (…), inregistrata la C.N.S.C. (…), formulata de catre SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca(…), impotriva raportului procedurii (…) și a adresei de comunicare a rezultatului procedurii, emise de catre MUNICIPIUL ORAȘTIE,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

