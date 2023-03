Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, Camera Deputatilor este, si in acest an, partener al organizatiei internationale "World Wide Fund for Nature", pentru a sprijini cea mai mare actiune voluntara de mediu, "Earth Hour - Ora Pamantului in Romania"."Institutia participa la acest eveniment chiar de la prima editie…

- Potrivit sursei citate, Camera Deputatilor este, si in acest an, partener al organizatiei internationale "World Wide Fund for Nature", pentru a sprijini cea mai mare actiune voluntara de mediu, "Earth Hour - Ora Pamantului in Romania"."Institutia participa la acest eveniment chiar de la prima editie…

- Iluminatul interior, exterior si festiv al Palatului Parlamentului va fi intrerupt sambata, intre 20,30 si 21,30, pentru a marca "Ora Pamantului", anunta Camera Deputatilor.Camera Deputatilor este, si in acest an, partener al organizatiei internationale "World Wide Fund for Nature", pentru a sprijini…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au anuntat ca vor stinge, sambata seara, iluminatul public in centrul municipiului, pentru a marca "Ora Pamantului" alaturi de alte orase din lume care participa la aceasta actiune menita sa atraga atentia asupra necesitatii protejarii mediului si resurselor planetei.Reprezentantii…

- Senatul vrea sa cumpere 22 de limuzine noi, iar Camera Deputatilor achizitioneaza servicii de intretinere si reparatie pentru 48 de autovehicule din dotare. Contractul de achizitie publica va fi atribuit prin licitatie deschisa, online, criteriul fiind pretul cel mai scazut. Senatul mai achizitioneaza…

- Senatul intentioneaza sa cumpere 22 de autoturisme tip limuzina, iar Camera Deputatilor achizitioneaza servicii de intretinere si reparatie pentru 48 de autovehicule din dotare. Potrivit e-licitatie.ro, valoarea estimata a contractului de furnizare a 22 autoturisme tip limuzina catre Senat este de 4.537.815,13…

- Camera Deputaților va incheia un contract pentru lucrari de renovare la baza sportiva care se afla in curtea Palatului Parlamentului și care conține patru terenuri de tenis. Valoarea estimata a contractului este de 2.773.109 lei, adica aproximativ 550.000 de euro. Procedura de atribuire a contractului…

- Camera Deputatilor intentioneaza sa achizitioneze un contract de lucrari de reparatii la baza sportiva, aflata in curtea Palatului Parlamentului, valoarea estimata fiind de 2.773.109 lei, relateaza Agerpres. Potrivit e-licitatie.ro, contractul de lucrari de reparatii la baza sportiva include si servicii…