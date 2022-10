Iluminat festiv de sărbători în Timișoara Iluminat festiv de sarbatori in Timișoara. Timișoara va fi iluminata festiv, de sarbatori, fara a se ține cont de criza energetica, dupa ce administrația locala și cea județeana au facut economii in acest sens. Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NTT DATA Romania, in calitate de beneficiar, anunța finalizarea proiectul „PEX - Practicam EXcelența”, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și de care au beneficiat 248 de studenți din centrele universitare Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara.

- Defecțiune tehnica la Colterm. 18 puncte termice și consumatorii de pe zeci de strazi raman fara apa calda. Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice aparute la rețeaua primara de termoficare a municipiului Timișoara, suntem nevoiți sa intrerupem furnizarea apei calde de consum in ziua de miercuri...

- Numeroase state din cadrul Aliantei Nord-Atlantice(NATO) au initiat, luni, exerciții aeriene si balistice in Marea Baltica, pentru imbunatatirea interoperabilitatii actiunilor de aparare a flancului estic al NATO, in contextul tensiunilor cu Rusia. Exercitiul „Ramstein Alloy 2022” se desfasoara luni…

- Chirurg din Timișoara, ridicat de polițiști din spital. Este acuzat ca a cerut 1.000 de euro de la un pacient. Polițiști ai DGA, veniți de la București, au descins in aceasta dimineața la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara, acolo unde, in urma unui flagrant, l-au ridicat din biroul...

- Universitatea de Vest din Timișoara deschide anul universitar cu o saptamana spectaculoasa, care se anunța plina de energie și entuziasm, cu multe evenimente așteptate cu nerabdare, ca in fiecare an. Incepand de luni, 26 septembrie, va debuta un program dedicat „bobocilor” din primul an, in care sunt…

- Brașovul este printre orașele fruntașe in țara, din punctul de vedere al transportului ecologic, apreciaza ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna. Prezent la Brașov, la Forumul Orașelor verzi, Tanczos Barna a ținut sa precizeze ca fiecare oraș din țara trebuie sa consume responsabil…

- Europenii se confrunta cu o criza energetica de proporții, pe masura ce gazele naturale au continuat sa se scumpeasca, iar razboiul din Ucraina pare ca nu da inapoi, sezonul rece care bate la ușa se anunța a fi unul foarte greu de trecut.

- Astazi este Ziua Timișoarei. Semnificație și istoric. Moment festiv in Piața Unirii. Programul complet al evenimentelor. Timișoara are o istorie indelungata care incepe cu antice așezari umane pe actuala vatra a orașului și mai apoi cu apariția primei cetați fortificate, in jurul secolului XII.