Iluminat festiv anulat în mai multe comune sălăjene Primarii mai multor comune salajene au anunțat ca vor renunța la iluminatul festiv de sarbatori, masura fiind necesara pentru a reduce consumul de energie electrica. Exista deja administrații locale care au decis sa renunțe la iluminatul festiv pentru a reduce din presiunea pusa pe bugetul local de prețurile tot mai mari la energia electrica. In alte situații, primariile au decis funcționarea programului de iluminat festiv doar cateva ore pe noapte, tot din considerente care țin de costuri. „Sigur, efortul pentru plata energiei este tot mai mare intr-o comuna cu buget… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

- In Cluj-Napoca, Primaria cheltuie 1,2 milioane de lei pentru beculețele de Craciun, aceeași suma ca anul trecut. Deși criza din energie ne preseaza, Emil Boc spune ca de sarbatori nu se face intuneric, dar se incearca eliminarea risipei.

- Sedinta plenara in regim econom. In conditii de criza, secretariatul Parlamentului si deputatii au luat cateva masuri pentru a reduce consumul de curent. Astfel, pe holurile Legislativului lumina a fost stinsa si au fost deschise jaluzele. In sala de sedinte mai putine becuri au fost aprinse, iar deputatii…

- Din 24 octombrie, Centrala de la Cuciurgan va limita exportul de energie electrica pentru partea dreapta a Nistrului. Astfel, in loc de 70% cit livreaza in prezent, Chișinaul va putea primi doar 27%. Anunțul a fost facut de pretinsul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, scrie newsmaker.md. {{644296}}„Nu…

- Operatorul regional de apa si canalizare Gospodaria Comunala Sfantu Gheorghe a anuntat, miercuri, ca va instala panouri fotovoltaice la statiile de epurare si tratare a apei pentru a reduce cheltuielile cu energia electrica, in conditiile in care in acest an s-a triplat factura fata de 2021. Conducerea…

- Comuna Roșia Montana se confrunta cu mari probleme: nu mai poate sa iși plateasca facturile de aproape trei luni de zile. Zilele trecute, furnizorul de energie electrica a oprit alimentarea pentru dispensarul comunal din satul Carpiniș, iluminatul public din satul Gura Roșiei și baia comunala. Viceprimarul…

- Funcția cuptorului electric pe care trebuie sa o activezi cand gatești! Cuptoarele electrice reprezinta aproximativ 8,3% din energia electrica consumata de aparatele electrice din casa. Multe dintre cuptoare sunt eficiente energetic. Altele sunt mai ecologice și ajuta la economisirea energie prin gatitul…

- Becurile mari din tavane se pot inlocui cu lampi cu LED pentru economie. Se pot monta contoare inteligente care sa opreasca iluminatul și prizele cand se depașește consumul. Se pot comasa birourile ca sa se economiseasca incalzirea și energia electrica. Iluminatul public poate suferi modificari, ca…

