- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca și in acest an copiii din gradinițele capitalei vor primi cadouri cu dulciuri, in contextul sarbatorilor de iarna 2021-2022. Acțiunea este desfașurata pentru al treilea an consecutiv, iar in acest sens Direcția generala educație, tineret și sport (DGETS)…

- Primaria isi doreste ca noaptea dintre ani sa fie sarbatorita prin sapte focuri de artificii in mai multe zone din Constanta Municipiul Constanta organizeaza in data de 08.12.2021, ora: 13:00, procedura proprie privind atribuirea contractului avand ca obiect: "Servicii de pirotehnie ndash; 31 decembrie…

- Protestele impotriva școlii online au ajuns și la Vicovu de Sus. Mai mulți elevi și parinți au ieșit in fața Școlii Gimnaziale Nr. 2 Laura din Vicovu de Sus ținand in miini pancarte cu mesaje gen: „Copiii noștri, cobaii voștri”, „Nu vrem online”, „Vrem la școala”. Ei au fost susținuți de primarul orașului…

- Asociația Filantropia Ortodoxa Huși pregatește a doua editie a Caravanei „Dar de Craciun” pentru copiii din eparhie cu o situație financiara precara. Campania umanitara se desfasoara in perioada 15 noiembrie – 25 decembrie, conform basilica.ro Dupa cum anunța organizatorii, acțiunea caritabila…

- Prefectura Suceava a transmis ca 113 de primarii din județ au transmis raportari cu privire la angajații care s-au vaccinat impotriva noului coronavirus. De precizat ca Instituția Prefectului Județul Suceava a solicitat tutror primariilor datele cu privire la rata de vaccinare impotriva COVID-19 a personalului…

- Aproape 200 de locuitori ai orașului Liteni s-au vaccinat anti-Covid intr-o acțiune organizata, astazi, de primarie și DSP Suceava. Caravana mobila a vaccinarii s-a aflat inca de dimineața in sala Caminului Cultural din Liteni, acolo unde locuitorii acestui oraș au putut sa se imunizeze cu vaccinurile…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca este deosebit de important ca, in anii urmatori, efortul reconstrucției sistemului național de invațamant sa aiba in primul rand in vedere zonele mai puțin dezvoltate, unde infrastructura are mare nevoie de investiții, unde elevii se confrunta cu lipsuri,…

- Programul educațional Ajungem MARI a demarat o noua perioada de inscriere pentru voluntari care sa le fie alaturi copiilor din centrele de plasament, apartamentele și casuțele de tip familial. Doritorii, care vor face activitați online și fizic alaturi de tineri timp de opt luni, se pot inscrie pana…