- Adriana Simionescu, fiica cea mica a cunoscutului manelist Adrian Minune, traiește astazi, 14 iulie, o zi de neuitat. Tanara iși unește destinele in fața lui Dumnezeu cu Nicu, tatal fetiței lor, și totodata, sarbatorește botezul micuței Noa.Evenimentul este dublu și plin de emoție pentru familia Simionescu.…

- Nunta lui Ianis Hagi cu Elena Tanase are loc azi, duminica, la București.Ianis și Elena Hagi iși vor uni destinele in fața lui Dumnezeu astazi, 14 iulie, iar trustul Antena are dreptul exclusiv de difuzare a celor mai frumoase momente de la eveniment. Nunta este transmisa de ambele canale, Antena 1…

- Elena și Ianis Hagi iși vor uni destinele in fața lui Dumnezeu. Au mai ramas doar cateva ore pana cand cei doi miri vor pași in fața altarului, cununia religioasa urmand sa aiba loc la o biserica din Capitala. Zi plina de semnificație in familia Hagi. Ianis Hagi, fiul celebrului Gheorghe Hagi, se casatorește…

- Ianis și Elena Hagi au spus cel mai hotarat „DA” din viața lor de Craciun, iar duminica, pe 14 iulie, se pregatesc sa iși jure iubire veșnica și in fața lui Dumnezeu. Se vor casatori pe Domeniul Știrbey Voda și și-au dorit un eveniment fastuos și cu tradiții.

- Zi importanta pentru Ela și Petrica de la Mireasa. Caștigatorii sezonului 4 au devenit o familie joi, 4 iulie, și in fața lui Dumnezeu. Cei doi au facut nunta in Oncesti, la Casa de petrecere a morosenilor, avandu-i alaturi pe Marian Pavel, fost concurent in sezonul 3, și pe iubita lui, Dana, nașii…

- Zi importanta pentru Ela și Petrica de la Mireasa! Caștigatorii sezonului 4 au devenit o familie astazi și in fața lui Dumnezeu. Cei doi au facut nunta in Maramureș, avandu-i alaturi pe Marian Pavel, fost concurent in sezonul 3, și pe iubita lui, Dana, nașii cuplului. Primele imagini din ziua cea mare.

- Momentul mult așteptat a sosit! Anda Adam și Yosif Mohaci sunt gata sa devina o familie in fața lui Dumnezeu, iar cei doi stralucesc in cea mai importanta zi din viața lor. Iata primele imagini cu artista in rochie de mireasa!

- Ilona Brezoianu s-a casatorit civil Andrei Lucian Alexandru. Actrița a spus marele DA in fața ofițerului Starii Civile, la Primaria Sectorului 4 din București. Nunta in familia postului de televiziune Antena 1. Ilona Brezoianu, actrița și prezentatoare a matinalului de weekend de la Antena 1, s-a casatorit…