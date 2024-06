Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment important in familia lui Lele! Mama cantarețului s-a casatorit in urma cu puțin timp! A organizat o nunta eleganta, la care au participat o mulțime de oameni dragi din familia lor! Andra Volos și fetița lor au fost prezente la eveniment, iar vedeta a ales ținute fabuloase pentru ea și fiica…

- Ce vedete s-au casatorit in weekend. Imagini de colecție Larisa Iordache și Cristian Chirița Sambata, pe malul lacului Snagov, campioana la gimnastica Larisa Iordache și campionul la tenis de masa Cristian Chirița și-au unit destinele. Petrecerea a avut loc intr-un cadru idilic unde ploaia torențiala…

- Razvan Simion și Daliana Raducan s-au casatorit in mare secret. Prezentatorul matinalului de la Antena 1 și iubita anunțasera ca iși vor uni destinele in vara aceasta, dar nu anunțasera data. Mesajul lui Razvan Simion și al Dalianei Raducan dupa casatorie Razvan Simion și Daliana Raducan au devenit…

- Nunta secreta in showbiz-ul din Romania! Razvan Simion și Daliana Raducan au devenit soț și soție și și-au promis iubire veșnica! Daliana Raducan a aratat fabulos in rochia de mireasa și i-a facut o declarație de dragoste impresionanta prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani.

- Vlad Gherman s-a casatorit cu Oana Moșneagu. Imagini de la cununie! Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au cununat religios ieri, 2 iunie. Nunta s-a desfașurat intr-o locație de lux și a inclus numeroase momente speciale. In ziua cea mare, cei doi au avut alaturi oameni dragi, inclusiv familiile, colegii…

- A tot amanat nunta, dar de curand s-a casatorit in secret intr-un cadru de poveste, tocmai in New York. O prezentatoare TV a spus cel mai important „Da” din viața ei ieri. Și soțul este cunoscut in lumea mondena, caci este nepotul unui actor celebru.

- Enzo de la Chefi la cuțite s-a casatorit cu logodnica lui! Fostul concurent a cerut-o de soție in urma cu un an pe Cristina Ene, iar acum au facut cel mai important pas din relația lor. Au aparut și primele imagini de la evenimentul fabulos, la care au participat nume mari din showbiz.

- S-au cunoscut in casa Mireasa pentru fiul meu, iar de atunci sunt de nedesparțit. Doi foști concurenți ai emisiunii matrimoniale sunt mai fericiți ca niciodata de cand formeaza un cuplu, iar de curand, s-au casatorit.