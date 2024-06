Stiri pe aceeasi tema

- Ilona Brezoianu este in culmea fericirii, dupa ce ea și cel pe care il iubește au decis sa mearga pe același drum și au spus marele „DA”. Actrița a strigat in gura mare „DA”, iar cei prezenți la eveniment au inceput sa rada. Cu toții știm ca umorul nu i-a lipsit niciodata, iar energia ei […] The post…

- Larisa Iordache, 27 de ani, multipla campioana mondiala și europeana, s-a casatorit civil cu Cristian Chirita, sambata, 8 iunie, intr-o ceremonie organizata la Snagov, a anunțat fosta sportiva, pe rețelele sociale.„Sotul si Sotia Chirita. Dupa multi ani de provocari si victorii pe podiumurile sportive,…

- Enzo de la Chefi la cuțite și soția lui și-au promis iubire veșnica in fața lui Dumnezeu și au organizat cea mai frumoasa nunta! Cei doi au trait emoții mari și dupa o mulțime de pregatiri, au putut sa se bucure, in sfarșit, de cel mai special eveniment! Enzo Aiello și Cristina Ene au facut primele…

- Cabral a reacționat și a facut primele declarații dupa ce in presa au aparut noi imagini cu el și o alta femeie. Prezentatorul de la PRO TV a explicat ce s-a intamplat, de fapt.De 1 Mai, Cabral a petrecut intr-un club de fițe din Mamaia, in timp ce Andreea Ibacka a preferat sa ramana acasa cu cei doi…

- La sfarșitul saptamanii trecute, Lino Golden și Delia Salchievici s-au casatorit civil. Cei doi au devenit, oficial, soț și soție, dupa o relație de un an și jumatate. In cadrul emisiunii Știrile Antena Stars, Delia a facu primele declarații despre unul dintre cele mai importante momente din viața sa.

- Pepe și Yasmine Pascu sunt impreuna de cațiva ani, au un fiu impreuna și au decis sa devina o familie și in fața lui Dumnezeu. Cei doi se pregatesc deja de cununia religioasa, eveniment care va avea loc intr-o zi cu o semnificație aparte pentru artist și soția lui.

- La aproape un an de la cererea emoționanta in casatorie, chiar pe scena teatrului, la finalul spectacolului, Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au unit ieri destinele. Indragostiții au devenit oficial soț și soție, ceremonia avand loc la Starea Civila a Sectorului 6. Le-au fost alaturi familiile și prietenii…

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a facut astazi, 25 martie 2024, primele declaratii publice cu privire la procesul pe care l a intentat Universitatii Ovidius Constanta in legatura cu recuperarea salariilor la care ar fi avut dreptul in calitate de profesor titular al Facultatii de Teologie. Intrebat…