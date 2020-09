Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, impresionat de povestea de dragoste a lui Gabriel Chioseaua, Mihai Bendeac i-a daruit o luna de miere, zilele trecute, juratul iUmor i-a botezat baiețelul. Noul sezon iUmor va avea premiera duminica aceasta, 13 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1.

- Noua formula a toamnei la Antena 1 aduce, incepand de luni, 7 septembrie, trei porții saptamanale de arta in farfurie ce poarta semnatura Chefi la cuțite, urmate de o seara de drama intensa in Sacrificiul și muzica de neoprit in cadrul celui de-al noualea sezon X Factor!

- Dani Oțil a schimbat prefixul luni, 24 august. Matinalul de la Antena 1 a implinit 40 de ani și a petrecut alaturi de colegii și prietenii lui la restaurantul cu gradina pe care il conduce de ceva timp. Dani Oțil a fost copleșit cu surprize, iar printre cei care i-au cantat s-au numarat Loredana și…

- Cheloo este unul dintre cei mai acizi oameni de televiziune din Romania, iar acest rol se pare ca ii aduce venituri considerabile. Membrul trupei Parazitii primeste mai mult decat colegul sau de platou, Mihai Bendeac.

- Ei bine, inainte sa devina amuzantul actor ce a intruchipat o gramada de personaje la ”Mondenii”, Angel și-a dorit sa fie chitarist și a fost autodidact in a invața tainele chitarei. ”Ne strangeam sa cantam seara de seara langa Crematoriul ”Cenușa”. Acolo ne faceam veacul”, iși amintește Angel din…

- La putin timp dupa ce a fost externat din spital, artistul a plecat din Bucuresti, mai exact la Campulung Muscel, locul sau de suflet. Cu aceasta ocazie, Yuvelania, fetița artistului, experimenteaza viața la țara, jucandu-se cu pui de gaina, dupa cum a aratat Pavel intr-un videoclip pe pagina sa…

- Mihai Gadea, realizatorul emisiunii Sinteza zilei, de pe Antena 3, a discutat cu vedetele care au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus. Potrivit anchetelor epidemiologice, nu Marcel Pavel ar fi adus coronavirusul in platoul de filmari, ci o alta persoana. Citeste si: Starea de sanatate…

- Recent, Razvan Simion și Lidia Buble au incheiat o relație ce dura de 5 ani. Deși toata lumea aștepta ca cei doi sa se casatoreasca, iata ca lucrurile au luat o intorsatura neașteptata. La scurt timp dupa ce prezentatorul Antena 1 a declarat public faptul ca artista nu mai este fericita langa el, aceasta…