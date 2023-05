Ilona Brezoianu și-a surprins fanii, dupa ce s-a afișat alaturi de un barbat misterios. Cei doi par sa fie destul de apropiați, iar cei mai mulți s-au gandit daca actrița este implicata intr-o relație. In ultima perioada, vedeta a preferat sa nu dezvaluie prea multe din viața sa sentimentala, dupa ce, in urma cu an, a fost vazuta in prejma lui Cuza de la Noaptea Tarziu.