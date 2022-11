De la preluarea platformei de socializare, Elon Musk aduce modificari zilnic. El a confrimat ca bifa albastra – acordata pana acum conturilor verificate – va putea fi obținuta contra cost, iar textele vor putea fi mai lungi, renunțandu-se la limitarea actuala. Dupa cum se poate vedea, Twitter-ul a eliminat pana și bifa de pe contul […] The post Ilon Musk a eliminat bifa de verificare a utilizatorului de pe contul oficial de Twitter al lui Putin. Noi schimbari pe platforma sociala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .