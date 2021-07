Illinois, primul stat american care a interzis ofițerilor de poliție să mintă suspecții minori Illinois a devenit joi primul stat american care le-a interzis ofițerilor de poliție sa minta sau sa foloseasca tactici înșelatoare atunci când îi audiaza pe minor, potrivit AFP..

Guvernatorul democrat J.B. Pritzker a semnat o lege, care va intra în vigoare în 2022, pentru a pune capat unei practici acuzate de creșterea riscului de confesiuni false și, prin urmare, de erori judiciare.

Marturisirile copiilor și adolescenților obținute &"prin înșelaciune&", fie prin prezentarea unor fapte eronate, fie cu promisiuni false de clemența, nu vor mai fi admisibile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

