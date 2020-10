Stiri pe aceeasi tema

- DJ-ul turc Ilkan Gunuc lanseaza piesa The Way I Are, un remake dupa celebra piesa cu același nume, lansata in urma cu 11 ani de Timbaland și Keri Hilson, ascultata de sute de milioane de oameni din toata lumea. Ilkan și-a pus amprenta asupra melodiei și vine cu o varianta dance, cu influențe arabești.…

- Piesa a fost compusa de Mark Stam și Alex Cotoi și produsa de Alex Cotoi, iar videoclipul a fost filmat in Moldova, in regia lui Arcadie Spoiala, DoP Dima Spoiala, producție video Spoiala Brothers. “Piesa aceasta a aparut in urma unei sesiuni cu Alex Cotoi, de care ma simt extrem de binecuvantat, un…

- The Motans revine cu o noua piesa care se numește ”Cel din Oglinda” cu videoclip oficial, o piesa manifest despre viața artistului și modul in care alege sa traiasca fiecare zi. ”Cel din Oglinda” a fost compusa de Denis Roabeș (The Motans) iar de productie si partea muzicala s-au ocupat Sebastian Barac,…

- Cea mai noua piesa de la Otherside și Killa Fonic, „Fața Blue” se aude in premiera pe Virgin Radio Romania, de la ora 19:00. Liza Sabau și Gabriel Fereșteanu te așteapta sa asculți cea mai #fresh piesa de la ce doi, care va fi cu siguranța un hit. De la 00:00 o poți asculta pe... View Article

- AMI și Florian Rus revin cu o noua colaborare pentru piesa ”Regrete”, o piesa optimista in ciuda titlului, o invitație la o viața traita intens, fara limite, cu distracție și experiențe memorabile. Piesa a fost compusa de Florian Rus, Bogdan Todor și Alex Ghinea, text Florian Rus, Bogdan Todor și producție:…

- Alexia este o artista cu un talent uriaș, extrem de expresiva și camelonica. Dupa ce prima sa piesa, Cronic, feat. DJ Project, s-a bucurat de succes, Alexia lanseaza Pentru tine, o melodie sensibila, cu un mesaj puternic, despre sacrificiile pe care o persoana le poate face intr-o relație de iubire.…

- La scurta vreme dupa ziua sa de naștere, The Motans iși bucura fanii cu un cadou muzical – piesa care se numește ”Spirit Ateist”, compusa de artist și produsa de Viky Red. Piesa este un manifest despre viața traita pe fast-forward, cu visuri amanate, cu regrete pentru lucruri nefacute la timpul potrivit,…

- Minelli revine cu un nou single care se numește „Discoteka” și care este o colaborare cu INNA. Piesa a fost compusa de Minelli, INNA, Alex Cotoi si Sebastian Barac. Videoclipul a fost regizat și filmat de Bogdan Paun și Alex Mureșan, scriptul Andra Marta și Cristina Poszet, producția video Loops Production.…