ILIRA a lansat piesa Another Heart ILIRA a lansat piesa “Another Heart”. Cu un background internațional bogat, ILIRA, compozitoarea nascuta in Elveția din parinți din Kosovo și Albania, iși are reședința acum la Londra, de unde iși pune la cale cu succes viitoarele escapade muzicale, drept dovada fiind noul ei single, „Another Heart”. Piesa incepe cu sunete vibrante de sintetizator și un ritm de aplauze al vocii sale, care descrie un scenariu de relație ingrozitoare. Cu vocea ei care radiaza putere și captiveaza, cu sunetul sau voluminos și plin de suflet, ea canta sloganul atragator al corului. Pentru ILIRA, „Another Heart” va… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

