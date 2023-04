Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a uimit o țara intreaga, duminica seara, atunci cand și-a lansat noua emisiune culinara, pe YouTube. Fostul politician și-a facut apariția din nou pe micile ecrane cu un videoclip intitulat „Bucataria de Acasa cu Liviu Dragnea – Ep. 1, in care este prezentata o rețeta de fasole galbena…

- Ilinca Vandici este astazi una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV, ea fiind amfitrioana sezonului cu numarul 8 al show-ului „Bravo, ai stil”, care va incepe din 2 aprilie la Kanad D2. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta ne-a marturisit ca Mihaela Radulescu și Andreea…

- Diana Dumitrescu și-a dorit de mica sa aiba bani de buzunar și a lucrat ca model pana sa devina actrița și sa se bucure de succes in urma aparițiilor din serialele de la Acasa TV, unde era cap de afiș. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta ne-a marturisit ca nu a fost niciodata…

- Dana Budeanu este una din cele mai controversate vedete de la noi. Celebrul designer de moda a facut de-a lungul timpului afirmații controversate care au starnit un val de reacții incredibil. Iata ca acum vine cu noi imagini care le vor face pe unele doamne și domnișoare sa suspine greu și sa o invidieze…

- Ieri, 18 februarie, Ilinca Vandici a botezat un baiețel. Prezentatoarea a distribuit pe rețelele de socializare, pe Facebook și pe Instagram, mai multe fotografii de la eveniment, iar fanii au remarcat ca in niciuna dintre poze nu apare și Andrei Neacșu, soțul vedetei. Achim Dimitrie e baiețelul pe…

- Relațai dintre Oana Roman și Marius Elisei a ajuns, dupa o luna perioada de certuri și reimpacari la final. Problemele dintre cei doi, deși au incercat sa le rezolve, au adancit și mai mult tensiunile, iar decizia a fost una inevitabila, in cele din urma. Numai ca, așa cum se intampla de cele mai multe…

- Incurcate sunt caile iubirii! La finalul anului trecut, Cristina Cioran și tatal fiicei sale, Alexandru Dobrescu, se desparțeau cu mare scandal și iși aruncau cuvinte grele. Intre timp, se pare ca cei doi au revenit la sentimente mai bune, ba chiar au fost surprinși impreuna, intr-un club din București.…

- Florin Busuioc i-a surprins pe fanii sai cu o amintire care i-a lasat fara reacție pe prezentatorii TV. Celebrul actor a povestit cați mici a mancat in vremea in care avea doar 18 ani. Vedeta a marturisit ca totul s-a intamplat dupa ce a plecat in oraș cu doi prieteni la fel de infometați și […] The…