Stiri pe aceeasi tema

- Fosta vedeta a ringului, Catalin Moroșanu a incheiat o prodigioasa cariera cu manușile de box in maini și a inceput alta, in afara ringului, ca organizator de gale de profil. O afacere care, dupa cum chiar fostul sportiv recunoște, este extrem de grea. Una din primele prezențe din randul luptatorilor…

- Ilinca Vandici ne-a spus cum e menține in forma, deși nu ține dieta. Potrivit spuselor vedetei de la Kanal D, aceasta adopta același stil de viața sanatos de mai bine de 10 ani. In noul numar al revistei VIVA!, prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” ne-a recunoscut, insa, ca are anumite pofte de la…

- Sunt nu doar colege la Kanal D, dar și doua dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV ale momentului, realizatoarele a doua emisiuni cat de poate de diferite. Intr-un moment de sinceritate, Ilinca Vandici a facut o marturisire neașteptata despre Denise Rifai. Cum a dat-o de gol prezentatoarea „Bravo,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, s-a aratat ingrijorat de cum se vor comporta constructiile de dupa 1990 la primul mare cutremur in Bucuresti, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ilinca Vandici a vorbit despre educația fiului ei intr-un interviu pentru Revista VIVA!. Zian are 5 ani, iar parinții sai ii acorda toata atenția de care are nevoie.Pentru prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” familia a fost intotdeauna pe primul loc. De cand in viața ei a aparut Zian, Ilinca Vandici…

- Horia Brenciu iși dorește o mega zi de naștere cu 4000 de invitați. Populara vedeta de televiziune iși dorește sa se aniverseaze public de 50 de ani la Sala Palatului. S-au pus biletele in vanzare pentru cea mai mare petrecere concertistica aniversara a artistului, cea din 26 noiembrie, cu prețuri cuprinse…

- Maurice Munteanu a fost invitatul acestei saptamani la „Duet cu Alexandra”, emisiunea prezentata de Alexandra Ungureanu, difuzata pe canalul de YouTube “theXclusive”. Indragitul jurat de la “Bravo, ai stil!” a povestit despre trenduri in moda in aceasta perioada. Maurice Munteanu aduce in atenție hainele…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca nu ii este “frica de nimic”, intrebat daca se teme de o competiție cu predecesoarea sa Gabriela Firea, care a anunțat recent ca vrea sa candideze pentru un nou mandat. “Nu mi-e frica de nimic.Pentru moment, energia mea se canalizeaza pe cei 2 ani…