Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Brancu și Teo Trandafir vin cu o surpriza și vor prezenta un show online. Dupa ce a ramas fara emisiune la Antena Stars, prezentatorul tv s-a reorientat și a batut palma cu vedeta Kanal D.Prezentatorul a marturisit ca inainte de a se ințelege cu vedeta de la Kanal D, ei doi nu au vorbit prea…

- Este una dintre cele mai indragite prezentatoare din Romania, are o familie minunata, insa nu toate sunt asa cum si-ar fi dorit. Ilinca Vandici a ajuns la psiholog. Iata ce se intampla, de fapt, cu vedeta Kanal D! De ce a ajuns Ilinca Vandici la psiholog?! Desi foarte putine vedete recunosc ca sunt…

- Carmen Grebenișan și Alex Militaru formeaza un cuplu de aproape un an, iar acum cei doi sunt gata sa faca pasul cel mare. Fosta concurenta de la Asia Express a fost ceruta in casatorie, iar momentul a fost unul special. Colega Alinei Ceușan de la Asia Express a fost ceruta de soție seara, sub clar de…

- Ilinca Vandici a a vorbit in exclusivitate pentru Revista Unica despre relația pe care o are cu soțul ei, explicand ca acesta prefera sa stea departe de lumina reflectoarelor. Cum privește Andrei Neacșu viața publica a soției sale, ne-a povestit indragita prezentatoare de televiziune, care apare pe…

- Fosta sportiva din Constanta Catalina Ponor se va casatori cu Bogdan Ristea Jianu.Marea campioana a Constantei si a Romaniei, fosta gimnasta Catalina Ponor, a anuntat pe Instagram un eveniment fericit din viata ei: a acceptat cererea in casatorie pe care i a adresat o jumatatea sa, Bogdan Ristea Jianu,…

- De trei ani, Ilinca Vandici se imparte intre cariera și rolul de mama, avand insa grija sa nu-l neglijeze nici pe soțul ei, Andrei Neacșu. Prezentatoarea emisiunii ”Bravo, ai stil!” de la Kanal D a povestit in detaliu, pentru Libertatea, cum reușește sa gaseasca timp pentru toți și toate.- De-a lungul…

- Ilinca Vandici este fericita de 3 ani incoace. Prezentatoarea Kanal D și-a indeplinit cel mai mare vis in 2017, cand l-a adus pe lume pe Zian, baiatul ei și al afaceristului Andrei Neacșu, a carui zi de naștere este astazi. Vedeta a impartașit cu fanii imagini de la marele eveniment. Ilinca Vandici,…