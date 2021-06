De curand, in mediul online, Ilinca Vandici (33 de ani) a dezvaluit ca a ajuns de urgența la spital din cauza unei „crize de stomac”. In anul 2017, luna octombrie, vedeta de televiziune s-a casatorit cu Andrei Neacșu (29 de ani). Cuplul are impreuna un fiu, Zian, care va implini 4 ani in iulie 2017. Ilinca Vandici, de urgența la spital. Cum se simte acum prezentatoarea TV „Buna dimineața, buna dimineața! Sunt bine, mulțumesc din suflet! Am primit foarte multe mesaje. Am facut o criza de stomac. De trei zile ma doare stomacul tare, tare, tare. Aseara nu am mai suportat și am mers la Urgențe. Abia…