- Soția liderului AUR, Ilinca, a fost vazuta putand o geanta a unui brand de lux, asta in condițiile in care George Simion promoveaza acerb afacerile romanești. Politicianul și-a construit imaginea in jurul patriotismului, promovand afacerile, locațiile și brandurile romanești. In tot acest…

- George Simion a sarbatorit la implinirea varstei de 37 de ani. Liderul AUR poate fi considerat un barbat fericit, avand o soție devotata care urmeaza sa-i daruiasca primul sau copil. Ilinca Simion i-a facut o urare speciala de ziua sa.

- La mai bine de un an de cand au devenit soț și soție, și de cand și-au jurat iubire in fața lui Dumnezeu, George Simion și femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste vor deveni parinți. Potrivit informațiilor, Ilinca, soția liderului AUR, este insarcinata și ar urma sa aduca pe lume…

- O oprire de rutina in trafic a avut consecinte serioase pentru un tanar de 22 de ani, care se afla intr o stare incompatibila cu conducerea autovehiculului.Incidentul s a produs atunci cand politistii rutieri au oprit masina in care se afla tanarul, alaturi de sotia sa insarcinata si copilul mic.Iata…

- Liderul AUR a vizitat locurile afectate de tragedie și a vorbit cu localnicii. „Ne ducem și la cei care sunt la hotel. Sa va dea Dumnezeu sanatate”, a spus Simion unei localnice afectate de explozia devastatoare. Diana Șoșoaca il ataca dur pe George Simion: "Ți-ai dat-o singur intre picioare" - Care…

- „Inca o data Dumnezeu ne-a dovedit ca ne iubește! Locația de aseara a fost la mai puțin de 500 de metri fața de locul exploziei de la Crevedia. In ciuda pericolului, am continuat nunta”, a scris Irina Cristina Chioveanu, interpreta de muzica populara, pe pagina ei de socializare.Ulterior, postarea respectiva…

- Fericire mare in familia lui George Simion! Liderul AUR și-a surprins prietenii virtuali cu o fotografie, alaturi de un mesaj in care iși exprima tot entuziasmul din lume pentru ce se va intampla cu soția sa in scurt timp. Iata despre ce este vorba!