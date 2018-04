Ilinca Obadescu: “Din vacante colectionez momente, nu suveniruri!” Ilinca Obadescu: “Din vacante colectionez momente, nu suveniruri!” “O sa va dezamagesc din primul moment daca va asteptati sa va povestesc despre vacante de multe mii de euro in destinatii exclusiviste. Nu ca nu ar fi frumos sa ai parte de confortul unei calatorii cu avionul la clasa business sau de rasfatul unui hotel de 5 stele. Dar pentru mine bogatia unei vacante nu inseamna asta. Imi analizez cu atentie viata si am invatat sa stabilesc in ce merita cu adevarat sa investesc. Pastrez alaturi de mine oamenii, gandurile, obiceiurile care ma fac fericita si ma ajuta sa ma dezvolt ca om. Viata… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Desi au trecut prin momente dureroase impreuna, Romanita Iovan si Iulian Gogan nu au renuntat niciodata unul la celalalt, scrie spynews.ro. S-au iubit din ce in ce mai mult, iar relatia lor a devenit mai unita pe zi ce trece. Citeste si Romanita Iovan, nostalgica pe Facebook: "Imi vreau viata…

- Viața este tot ce avem mai scump. Iar atunci cand un om pleaca din viața, mai cu seama cand este vorba de cea mai apropiata și mai scumpa ființa pentru noi, o parte din sufletul nostru pleaca impreuna cu cel raposat.

- In urmatoarele luni 8 zodii vor avea un succes colosal de mare din care vor reuși sa se imbogateasca ajungand sa urce la alt nivel social mult mai ridicat Vor avea multe bucurii in familie, multe momente de neuitat alaturi de prieteni și rude, dar și momente in care vor fi singuri, intr-o vacanța și…

- Claudia Pavel a trecut prin momente dramatice acum cațiva ani, imediat dupa filmarile unuia din videoclipurile ei. In urma unei raceli grave, ea a fost in coma timp de cateva ore. Artista și-a amintit de acele momente dureroase in cadrul unui interviu recent. A povestit ca s-a lasat udata cu apa rece…

- Romanul impușcat in atentatul din Las Vegas s-a indragostit de sora unei alte victime. Clujeanul Luca Iclodean a scapat cu viața din teribilul atentat din toamna anului trecut, iar acum traiește o frumoasa poveste de dragoste. Luca Iclodean, supraviețuitorul de la Las Vegas, a anunțat, la doua luni…

- Rob Delaney trece prin clipe ingrozitoare in aceste zile fiindca fiul sau, care avea numai doi ani, a murit. Copilul suferea de cancer și, intr-un final, organismul sau nu a ai rezistat. Actorul de 41 de ani, cunoscut pentru rolul pe care l-a jucat in "Catastrophe", a facut anunțul șocant…

- Nascut in 1 februarie 1926 in comuna Gura Padin, județul Olt, colonelul in retragere Marin Cranța este cel mai in varsta militar al Jandarmeriei salajene și ofițerul cu una dintre cele mai indelungate cariera in slujba Jandarmeriei romane. Un om pe care ororile razboilului l-au gasit in uniforma, pregatit…

- Fiica președintelui rus Vladimir Putin ar fi fost inșelata de partenerul de vița cu o vedeta a lumii mondene din Rusia. Momente deloc placute pentru fiica cea mica a președintelui rus Vladimir Putin, care de curand s-a lasat fotografiat la bustul gol . Katerina Tikhonova ar fi fost inșelata de magnatul…