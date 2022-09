Stiri pe aceeasi tema

Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu s-au calificat in finala probei de dublu mixt de la Campionatul European de tenis de masa individual seniori 2022, de la Munchen.

Jucatorul australian de tenis Alex de Minaur a castigat pentru a doua oara turneul ATP 250 d la Atlanta, dupa ce l-a invins in finala pe americanul Jenson Brooksby, scor 6-3, 6-3, potrivit news.ro.

Italianul Lorenzo Musetti, locul 62 mondial in ierarhia tenisului masculin, a castigat duminica turneul ATP 500 pe zgura de la Hamburg dupa ce l-a invins in finala pe principalul favorit, spaniolul Carlos Alcaraz, locul 6 mondial, in trei seturi, 6-4, 6-7 (6-8), 6-4.

Perechea Irina Bara/Monica Niculescu, favorita principala, a ratat, joi, calificarea in finala de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 de la Hamburg.

Romanca Raluca Olaru si rusoaica Ana Kalinskaia au trecut marti de perechea rusa Anastasia Potapova/Iana Sizikova, cu 7-6 (9/7), 7-5, si s-au calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA din orasul elvetian Lausanne (WTA).

Perechea Mihaela Buzarnescu/Irina Hromaceva s-a calificat, joi, in finala probei de dublu din cadrul turneului Nordea Open, de la Bastad, cu premii totale de 115.000 de dolari, conform news.ro.

Liderul mondial al clasamentului mondial ATP, rusul Daniil Medvedev, a pierdut duminica finala turneului de tenis de la Halle, fiind invins categoric in ultimul act de polonezul Hubert Hurkacz (12 ATP), cu 6-1, 6-4, in doar 64 de minute de joc.

Finala turneului WTA 500 de la Berlin, dotat cu premii totale de 757.900 dolari, se va disputa intre elvetianca Belinda Bencic, campioana olimpica si numarul 17 mondial, si tunisianca Ons Jabeur, principala favorita si nr.4 mondial.