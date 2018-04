Stiri pe aceeasi tema

- Ion Iliescu a reactionat pe blogul personal, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat avizele pentru urmarirea penala a acestuia in dosarul Revolutiei. Fostul presedinte a spus ca a “decis sa iasa din tacere” pe care “si-a impus-o in legatura cu actiunile justitiei in cazul dosarelor generic numite…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat avizul pentru urmaririrea penala fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in Dosarul Revolutiei. Cererea fusese inaintata șefului statului de procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar. Astfel, cei trei pot fi cercetați penal pentru infractiunii…