- Fostul președinte Ion Iliescu vine cu precizari dupa interviul dat fostului corespondent al Agenției de presa TASS la București, Nikolai Morozov. Iliescu susține ca sensul unora dintre cuvintele sale au fost denaturate prin traducere.

- Revolutia produsa in Romania in anul 1989 a fost o "manifestare a demnitatii nationale" produsa pe fondul unei stari generale de nemultumire, afirma fostul presedinte Ion Iliescu intr-un interviu acordat agentiei Tass, in care pledeaza pentru normalizarea relatiilor cu Rusia si pentru reformarea…

- Partidul Social Democrat a ajuns sa functioneze doar ca "instrument" pentru detinerea puterii, afirma Ion Iliescu, fost presedinte al Romaniei si presedinte de onoare al PSD, indemnand formatiunea politica sa revina la ideologie pentru a-si recastiga electoratul. Fostul presedinte a purtat un dialog…

