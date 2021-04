Iliescu i-a părăsit! Ion Iliescu a demisionat de la șefia Institutului Revoluției Romane din Decembrie 1989 (IRRD). Totodata, Gelu Voican Voiculescu a fost demis din poziția de director general de catre noul președinte al IRRD, Alexandru Mironov. ”Colegiul Național, ca urmare a Deciziei CCR nr.198/24.03.2021, reafirma existența IRRD și incepand cu data publicarii in MO Of. nr. 0421/21.04.2021 reintra in deplinatatea atribuțiilor sale. Colegiul Național a luat act de demisia domnului Ion Iliescu din funcția de Președinte al IRRD, primita și inregistrata azi cu nr.1/23.04.2021. Ținand cont de prevederile legale prin… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua județe și capitala raman in zona roșie a incidentei infectarilor Noua județe și capitala se afla în zona roșie, cu o incidența a infectarilor cu SARS-CoV-2 de peste 3 cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor anunțate duminica de autoritați. Județul Ilfov continua sa aiba cea…

- Rețeaua locala Enel X se extinde cu ajutorul unuia dintre cei mai importanți investitori imobiliari din țara. Printr-o colaborare cu NEPI Rockcastle, Enel X instaleaza stații de incarcare rapida pentru mașini electrice in mall-urile pe care dezvoltatorul le deține in 12 orașe, respectiv București,…

- “Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, 25 martie 2021, amendamentele convenite intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) prin schimbul de scrisori semnate la Bruxelles la 1 martie 2021 si la Bucuresti la 2 martie 2021 si prin Scrisoarea…

- Pe langa metodele clasice de livrare a coletelor prin curier sau ridicare de la sediul companiei de unde comanzi, in Romania exista cateva site-uri care au livrare in puncte easybox. Ce este easybox și cum funcționeaza livrarea?Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce inseamna…

- Romania a obtinut o victorie importanta in Europe Rugby Championship in fata Spaniei. „Stejarii” s-au impus cu 22-16 la Bucuresti iar cele doua eseuri ale echipei nationale au fost marcate de Eugen Capatina si Ionel Melinte, componentii lui SCM Timisoara. Trei timisoreni au fost titulari in jocul cu…

- Alte 45 de cazuri de COVID-19 cu noua tulpina din Marea Britanie au fost confirmate in Romania, dupa ce au fost analizate 90 de probe. Cele mai multe cazuri sunt din Bucuresti - 26, Timisoara - sase si Cluj - trei.

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat intr-o emisiune la Prima TV ca pana in 2024 „vom avea fundatii” la spitalele regionale de la Craiova, Iasi si Cluj, precizand ca in acest moment sunt gata studiile de fezabilitate. Intrebat mai intai ce s-a schimbat de la primul sau mandat ca ministru…

- Inca 95.940 de doze de vaccin de la Pfizer BioNTech au sosit marti in Romania pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, informeaza Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit sursei citate, transportul catre centrele…