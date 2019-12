Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Ion Iliescu a declarat ca desființarea Institutului Revoluției Romane este ”o porcarie curata”, ca este surprins de decizie și ca nu ințelege motivația demersului Executivului."Nu am auzit de așa ceva. Asta e o porcarie curata. Adica Institutul Revoluției Romane, renunțam…

- Dosarul Revolutiei din 1989 e judecat, incepand de azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Lista inculpatilor, acuzati de infractiuni contra umanitatii, este deschisa de Ion Iliescu. La acest termen al procesului au fost emise citatii pentru aproximativ 5.000 de persoane. Procesul incepe cu mai…

