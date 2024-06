Ilie Vasile Sîrbu, candidat la Primăria Timișoara – ”Să nu furi!” In conferința de presa de joi, candidatul AUR la primaria Timișoara a dat citire unui manifest: ”Astazi voi da citire unui manifest: „Sa nu furi” glasuieste a opta porunca biblica, intarita fiind si dc ultima rostire din decalog, care iti cere sa nu poftesti nimic din toate cate sunt ale aproapelui tau. Insusirea unui bun care nu-ti apartine apare astfel ca un pacat capital inca din vechime, dar preceptele cinstei, prezente in toate invataturile religioase, au avut prea putin ecou de-a lungul veacurilor, dar mai ales in politica romaneasca postdecembrista. Ne aflam intr-o perioada de precampanie… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Vasile Sirbu, candidatul AUR la Primaria Timișoara are soluții viabile pentru Colterm. Una dintre condițiile de baza pentru un nivel inalt de confort al cetațenilor este curațenia din oraș. Scopul general al masurilor pe care le-am gandit in acest domeniu vizeaza imbunatațirea sistemului de colectare…

- CANDIDAT…Duda-Epureni a ajuns dupa Revolutie comuna faradelegilor in materie de administratie publica. Tot ce este ilegal in materie de achizitii, investitii inutile, preturi de cumparare de trei ori mai mari, nerespectarea procedurilor, cheltuirea banului public dupa bunul plac, furturi din caseria…

- AUR Timis si-a stabilit candidatii la alegerile locale din iunie si se pregateste si pentru Europarlamentare, acolo unde cifrele arata bine. Ilie Vasile Sirbu, candidat AUR primaria Timișoara: Impreuna vom face o rezistenta impotriva neo-comunismului care se instaureaza in Romania. Este obligatoriu…

- Primarul Dominic Fritz le da oarecare dreptate celor care il acuza ca nu a facut nimic in acest mandat. El a afirmat n-a facut nimic ilegal si imoral, nu a trucat concursurile de angajare in Primaria Timișoara si nici… nu a dat 10 goluri “in timp ce orașul a ramas fara stadion”. In discursul sustinut…

- Ilie Vasile Sirbu va candidat din partea AUR pentru funcția de primar al municipiului Timișoara. Fost ziarist, Ilie Sirbu a candidat independent in 2020 la Primaria Timișoara, susținut de AUR. „Au trecut 34 de ani de cand timișorenii au restabilit ordinea fireasca a drumului libertații poporului roman…

- REȚINUT… Un tanar de 19 ani din județul Galați s-a apucat de furat pe raza municipiului Barlad, patrunzand prin efracție in scari de bloc și, respectiv, intr-un autoturism, de unde a sustrasa tot ce i-a picat in mana. In aproape o saptamana, hoțul a furat bunuri in valoare de peste 2000 de lei. Polițiștii…

- Primaria Timișoara construiește cu sprijinul Bancii Mondiale un nou Spital Municipal. A fost semnat acordul intre IFC (Corporația Financiara Internaționala) - aripa „privata” a Bancii Mondiale, care se ocupa de investiții.

- Unul dintre cei mai mari fermieri din țara, Dimitrie Musca din Arad, anunța ca anul acesta cultura de rapița va fi una frumoasa. Vremea calduroasa este cea care a contribuit in primul rand la acest lucru.