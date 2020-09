Stiri pe aceeasi tema

- Preț de cateva ore, toți cei care i-au fost alaturi lui Gyuri Pascu pe scena muzicala, a televiziunii și a teatrului, in ultimii ani, au cantat la unison piesele artistului polivalent care s-a stins din viața la doar 55 ani. Aniversarea solistului a devenit un obicei in randul celor care l-au iubit…

- ”5 august, 2007. Ultima zi pe pamant, prima zi in eternitate. Odihnește-te in pace” este mesajul Andei Niculina Pittiș catre soțul sau, reputatul actor care ar fi implinit anul acesta 77 ani. De la moartea actorului și folkistului a carui amprenta vocala unica are ecou și astazi, prin zeci de melodii…

- Muzicianul timisorean Bujor Hariga iși aniverseaza astazi ziua de naștere, drept pentru care, alaturi de numerosii sai fani, ii uram un sincer „La Multi Ani!”. „Hari“ – asa cum ii spun prietenii – a fost profesorul de chitara al multor muzicieni recunoscuti ca Mircea Bunea sau Horea Crișovan și a fost…

- Stepan Project a lansat o varianta alternativa a piesei „Alchimistul Și Prostituata… Cu Scene Dintr-un Final Neașteptat Și De Povestit“, care inițial a aparut pe cvadruplul album „Lumina“, sub numele de „The Alchemist and The Prostitute (with scenes from an unexpected and untellable end)“. Varianta…

- Stepan Project a lansat o varianta alternativa a piesei „Pasari in zbor deasupra unui camp cu maci”, care inițial a aparut pe cvadruplul album „Lumina“, lansat in 2012 – sub numele de „Flying Birds Over a Poppy Field”. „Noua piesa e o varianta alternativa la piesa aparuta pe «Lumina». Este o varianta…

- Membrii formației aradene Pacifica, Vlady Cnejevici și Teo Boar au resuscitat o melodie din repertoriul formației Progresiv TM, „Vorba dulce din batrani“, alaturi de Ghighi N. Iovin. De-a lungul anilor, Vlady Cnejevici și Ghighi N. Iovin au facut parte din componența binecunoscutei formații Progresiv…