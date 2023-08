Stiri pe aceeasi tema

- Finala probei de 500 m de la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe 2023, la care participa Catalin Chirila, va fi transmisa in AntenaPLAY de la 19:08. Sportivul roman se lupta pentru un loc pe podium.

- Catalin Chirila s-a calificat, joi, in finala la canoe simplu 1.000 de metri la Campionatele Mondiale de la Duisburg. Romanul in varsta de 25 de ani a caștigat anul trecut aurul in aceasta proba, care are programat ultimul act sambata, de la ora 13:01. Nicio televiziune nu transmite competiția, dar…

- Sportivul roman Catalin Chirila concureaza in semifinalele probei de canoe individual masculin 500 de metri de la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe 2023 care se desfașoara la Duisburg. AntenaPLAY transmite live și exclusiv proba romanului de pe 25 august 2023 la 12:12.

- Se stie care este programul romanilor in prima zi de la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe. Competitia ia startul miercuri, cu calificarile, si va putea fi urmarita exclusiv in AntenaPLAY in perioada 25-27 august. Din delegatia noastra fac parte Catalin Chirila, Tania Valeria Virijac, Carmen Morawietz,…

- Catalin Chirila participa la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe 2023, care se vor desfașura in Duisburg și care vor fi disponibile exclusiv in AntenaPLAY (25-27 august). Sportivul și-a propus sa doboare recordul mondial la proba 1000 de metri sprint.

- Catalin Chirila, campion mondial si european la Canoe simplu (1000 m), este liderul flotilei romanesti pentru Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Duisburg (23-27 august), unde pe langa medalii se pot castiga primele bilete pentru JO 2024 de la Paris.Lotul Romaniei pentru Duisburg este alcatuit…

- Campionul mondial și european Catalin Chirila se numara printre vedetele Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe, ce vor avea loc la Duisburg in perioada 23-27 august. Competitia e transmisa exclusiv in AntenaPLAY.