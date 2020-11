Stiri pe aceeasi tema

- Telefonul mobil ne-ar putea ajuta in curand sa depistam daca suntem infectați cu SARS-COV 2, chiar daca suntem asimptomatici. Cercetatorii de la Univesitarea MIT au descoperit ca tusea celor infectați cu virusul este diferita de a oamenilor sanatoși, scrie digi24.ro.

- Aproape jumatate (49,9%) dintre romanii cu varsta de peste 18 ani, conectati la Internet, depoziteaza in casa telefoanele mobile pe care nu le mai folosesc, arata un studiu realizat de Orange, ale carui concluzii au dus la oportunitatea lansarii unei campanii de constientizare si educare cu privire…

- Gabriel Oprea Jr. o ține din tereasa in terasa, insa de ținuta nu-l intereseaza. Daca in urma cu doar cateva zile a fost surprins cu prietenii, acum a ieșit cu soția, dar a cam uitat de ea. De ce spunem asta? Ei bine, stați sa vedeți imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro

- Anunț important pentru milioane de romani. Atenție la telefoanele mobile! Poliția a spus totul Anunț important pentru milioane de romanii. Fie ei șoferi sau pietoni, trebuie sa respecte anumite reguli și recomendari venite de la Poliția rutiera. Brigada de Poliție Rutiera a cerut, intr-un comunicat…

- Telefoanele noastre au devenit o extensie inseparabila a miinilor noastre. Le folosim pentru atitea sarcini. De fapt, se pare ca viața se va opri complet daca le spargem accidental. Și setarea unei alarme este un lucru pe care aproape toata lumea il face pe telefonul sau. Specialiștii atrag atenția…

- ''Era foarte greu sa ma aleg cu aceasta infectie din cadrul spitalului nostru, intrucat avem echipamentele necesare pentru a ne proteja. Am reusit sa ma infectez cu virusul COVID-19 in urma unei intalniri cu un prieten medic, la o cafea". Intalnirea a avut loc in weekend sambata, luni la pranz a fost…

- Fagarașul are prima aplicație pentru telefoanele mobile, dedicata localnicilor și turiștilor din Țara Fagarașului: Fagaraș City App. Primaria Fagaraș a lansat prima aplicație digitala pentru dispozitivele mobile, impreuna cu primul videoclip de promovare a acesteia. Fagaraș City App a fost creata…

- Ramona Olaru este de departe una dintre cele mai frumoase fete din lumea mondena de la noi, iar pe langa zambetul molipsitor, nimic nu poate trece neobservat cand vine vorba de ea. Dar oare cum se poarta iubita lui Cuza cand nu o vede nimeni?