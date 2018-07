Ilie Sârbu, filat în campanie. Document "Inainte sa vin la emisiune m-am intalnit cu socrul meu si primise o hartie de la DNA. Socrul meu care, sigur, e persoana cea mai apropiata de familia mea si cu care stam, ne vedem in fiecare zi, stiti ca a avut mandat de interceptare totala, telefoane, ambiental, tot-tot-tot, asa, ca la teroristi. (...) A avut acest mandat in campania electorala, septembrie, octombrie, cat a fost campania electorala. Evident ca i-au dat clasare acum ca... in 2018. Am hartia de la DNA. Scrie asa: conform legii, va aducem la cunostinta ca s-a procedat la interceptarea comunicatiilor, a oricarui tip de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

