Stiri pe aceeasi tema

- Gaz Metan a caștigat meciul cu Chindia Targoviște, scor 1-0. La finalul partidei, Ioan Filip (32 de ani), mijlocașul medieșenilor, a lasat de ințeles ca la formația antrenata de Ilie Poenaru sunt restanțe salariale de peste 3 luni. Programul complet al etapei #15 „Sa speram ca se vor rezolva problemele.…

- AZ Alkmaar a deschis scorul in minutul 5 al meciului cu CFR Cluj, prin islandezul Albert Gudmundsson (24 de ani). Dan Petrescu a cerut henț inaintea de marcarea golului. AZ Alkmaar - CFR Cluj, liveTEXT AICI Alkmaar a inceput meciul sus, in jumatatea campioanei CFR Cluj. Prima șansa reala a adus și deschiderea…

- FCU Craiova a invins-o pe Gaz Metan, scor 2-0, in primul meci al rundei #13 din Liga 1. In frunte cu antrenorul Ilie Poenaru, medieșenii au recunoscut la final ca nu au abordat corect partida. Ultima victorie obținuta de FCU Craiova in Liga 1: 2-1 vs. Academica Clinceni pe 7 august. Ilfovenii erau antrenați…

- Gaz Metan - Dinamo 2-1 | Ilie Poenaru a vorbit la final despre cele doua goluri fabuloase reușite de Ronaldo Deaconu in prima repriza. Toate detaliile despre Gaz Metan - Dinamo, AICI! „Trebuie felicitat Ronaldo Deaconu. Il așteptam de mult. Chiar ieri am avut o discuție mai barbateasca. L-am intrebat…

- Nationala de fotbal Under-21 a Romaniei (selectioner Florin Bratu) a invins, cu scorul de 1-0 (1-0), reprezentativa similara a Suediei, la Marbella (Spania), intr-un meci amical. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Alexandru Cimpanu, in minutul 21, jucatorul Universitatii Craiova inscriind cu…

- Dupa 2-3 cu FCSB, a doua infrangere in doua meciuri la Academica Clinceni, Ionuț Chirila l-a criticat pe fostul antrenor al ilfovenilor, Ilie Poenaru. Aflat acum la Gaz Metan, Poenaru i-a raspuns lui Ionuț Chirila, cel care a acuzat pregatirea fizica facuta de predecesorul sau. Ilie Poenaru, replica…

- Radu Ungurianu a marcat de la mijlocul terenului in derby-ul județean al Seriei 1 din L3 și a intrat in istorie cu unul dintre cele mai rapide goluri din fotbal Golul reușit de Radu Ungurianu, 25 de ani, fotbalistul celor de la Bucovina Radauti, face inconjurul lumii. Mijlocașul a surprins pe toata…

- Academica Clinceni a anuntat, miercuri, ca Ilie Poenaru nu mai este antrenorul echipei ilfovene. Poenaru a pregatit echiipa de langa București, din ianuarie 2018, fiind cel mai longeviv technician din Liga I. “S-a incheiat o era la Academica Clinceni. A fost un ciclu de 3 ani jumatate care a pus comuna…