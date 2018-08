Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase a fost reclamat de menajera sotiei sale, Brigitte Nastase, care sustine ca acesta a intrat in casa sotiei sale din Pipera si a furat mai multe bunuri. Oamenii legii vor face cercetari. Ilie Nastase s-a mai ales cu doua dosare penale, in luna mai, unul pentru conducere sub influenta alcoolului…

- Noi probleme pentru Ilie Nastase.Legenda tenisului va ajunge din nou in fața oamenilor legii dupa ce a fost reclamat la poliție pentru furt. Ilie Nastase a fost reclamat de menajera soției sale, Brigitte Nastase, care susține ca acesta a intrat in casa soției sale din Pipera și a furat mai…

- Scandal monstru intre Ilie Nastase și Brigitte. Bruneta il acuza pe fostul tenismen, ca ar fi intrat pe geam si i-a luat haine din casa. Poliția a fost chemata de urgența Brigitte Nastase a chemat politia si il acuza pe fosta glorie a tenisului romanesc ca i-ar fi intrat in casa, pe geam si ar fi…

- Brigitte Nastase a recunoscut ca in urma relatiei subrede pe care o are cu Ilie Nastase de ceva timp aceasta l-a inselat. Acest lucru s-a intamplat in urma cu un an, iar Brigitte Nastase a recunoscut totul la vremea respectiva.

- Brigitte Sfat s-a saturat sa fie sunata si intrebata in legatura cu incidentul in care a fost implicat Ilie Nastase, care s-a ales cu doua dosare penale in numai cateva ore saptamana trecuta.

- Brigitte Nastase nu s-a aratat deloc afectata de problemele cu poliția pe care inca soțul ei le are. Ce pare sa o deranjeze cu adevarat, insa, este domnișoara bruneta care se afla in dreapta lui Ilie Nastase, in momentul in care a fost tras pe dreapta de autoritați.

- Ilie Nastase a venit vineri la Spitalul Floreasca, acuzand ca are rani la maini din cauza catușelor dupa incidentul de azi dimineața. Imediat dupa ce a plecat de la spital, fostul tenismen a fost ridicat de polițiști dupa ce ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului.Amintim ca Ilie Nastase…

- Ilie Nastase a fost implicat intr-un scandal in aceasta dimineata. Fostul tenismen a ajuns la Politie, dupa ce a avut probleme cu politistii vineri dimineata, pe Soseaua Nordului din Bucuresti. Potr...