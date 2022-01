Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Simion a lasat deoparte toate supararile și l-a iertat pe Ilie Nastase, dupa ce in urma cu cateva saptamani depusese actele de divorț. Cei doi vor avea parte de un Revelion de vis la o vila superba in Bucovina. In urma cu puțin timp, Ioana Simion depusese din nou actele de divorț, insa se pare…

- In urma cu aproximativ doua saptamani, intre Ilie Nastase și Ciprian Marica izbucnise un conflict care parea ca este departe de a se termina. Cei doi au ingropat insa securea razboiului , iar fostul mare jucator de tenis a plecat din Romania la relaxare cu soția. Nu au ales o destinație foarte indepartata.…

- Cristina Rus a dat uitarii dietele și se rasfața cu mese bogate. Fosta solista de la trupa Blondy a ieșit la un restaurant de lux din Capitala, unde s-a delectat cu preparate culinare. Cum a fost surprinsa vedeta, puteți vedea in imaginile realizate de catre paparazzii Spynews.ro.

- Ioana Simion a depus actele de divorț și așteapta sa se prezinte alaturi de Ilie Nastase pentru a se separa. Vedeta nu iși mai dorește nimic altceva decat liniște și e dispusa sa renunțe la tot, inclusiv la avere, pentru...libertate. Ce propunere i-a facut inca soțului ei, in așteptarea termenului de…

- Viorel Moldovan are doua mari placeri in viața, vorbim despre caini, dar și despre sport, insa mereu știe cum sa iși imparta timpul astfel incat sa reușeasca cu brio pe ambele ”fronturi”. Dovada stau și imaginile noastre surprinse de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu…

- Ilie Nastase și Ioana Simion divorțeaza din nou, dupa ce acum cateva luni cele doua vedete anunțau ca au revenit la sentimente mai bune și mai acorda inca o șansa mariajului lor. Ce s-a intamplat, de fapt, de data aceasta. Decizia brunetei e irevocabila. Ioana Simion divorțeaza de Ilie Nastase S-a rupt…

- Este oficial! Ioana Simion a depus actele de divorț, chiar la puțin timp dupa ce a anunțat ca s-a separat definitv de fostul tenismen, Ilie Nastase. Este de precizat, insa, ca este a doua oara cand inca soția fostului sportiv depune actele de divorț. Astfel, care este, de fapt, motivul din cauza caruia…

- Fosta soție a lui Whats`s Up a dat uitarii tot ceea ce a fost intre ea și celebrul artist, astfel ca blondina face tot ce ii sta in putința sa faca fel și fel de activitați care sa o faca fericita. Ei bine, și daca sunteți curioși ce face Simina Ivancea in timpul ei liber, paparazzii Spynews au fost…