Stiri pe aceeasi tema

- Marius Elisei este un soț exemplar și a demonstrat acest lucru de mai multe ori. Se pare ca zilele acestea a fost surprins pe strazile din Capitala cum facea plațile familiei lui. Oana Roman il considera barbatul bun la toate și mereu are grija sa nu sa ii puna pe cei dragi pe primul loc.

- Jane Marczewski, cunoscuta sub numele de scena Nightbirde, a murit duminica, dupa luni de lupta și tratamente pentru cancer. Informația a fost publicata de TMZ, citand o sursa din apropierea artistei, scrie protv.ro . Jane Marczewski, care a fost recompensata cu Golden Buzz in 2021, suferea de cancer…

- In urma cu cateva zile, Marius Elisei a ajuns la spital, dar nu a dat prea multe detalii despre problemele de sanatate de care ar suferi. Totuși, misterul a fost elucidat de Oana Roman in urma cu puțin timp, la Antena Stars.

- Analistul politic Dionis Cenușa susține ca agenda anti-corupție in țara noastra „se intensifica pe fundalul crizei gazelor și a pandemiei”. Comentariul a venit in contextul arestarii a patru foști deputați. „Lupta cu corupția nu ar trebui sa fie folosita ca distracție a publicului și distragere de la…

- Cercetatorii de la o universitate de top din Australia au dezvoltat un program digital cu care se pot depista problemele grave de sanatate ale nou-nascuților vulnerabili. Software-ul poate fi folosit atat de doctorii din spitale, cat și de acasa, de catre parinții copiilor.

- Nimeni nu iși dorește sa fie bolnav, dar și atunci cand totuși o faci vrei sa ai parte de cel mai bun tratament posibil din cate exista. In cursul anului 2021 s-au decontat 11.980.183,70 lei pentru un numar de 2219 de asigurați care au beneficiat de servicii medicale in strainatate, in baza formularelor…

- OG Eastbull este unul dintre trapperii talentați care este dispus sa faca orice pentru a atrage atenția fanilor. Ei bine, deși a debutat in Italia, in prezent scoate hit-uri romanești, iar ceea ce putem spune este ca nu ezita atunci cand vine vorba de videoclipurile sale. Iata cum l-au surprins paparazii…

- Teia Sponte, cunoscut și ca ,,fratele” lui Gigi Becali, a fost surprins de catre paparazzii Spynews.ro in timp ce iși cumpara medicamente de la farmacie. Sa fie acesta un semn ca omul de afaceri se confrunta cu probleme de sanatate? Iata ipostaza rara in care a fost surprins celebrul milionar.