Ilie Năstase se gândește să dea statul român în judecată Fostul mare tenismen roman dezvaluie ca nu a incasat nimic de pe urma meciurilor din Cupa Davis. Un ministru din Estonia a demisionat dupa ce a fost acuzat ca a folosit mașina de serviciu in scopuri private „Am vorbit cu domnul Țiriac… Eu chiar ma gandeam sa dau statul roman in judecata! In perioada in care jucam noi la turneele individuale ne lasau sa luam banii. Insa la meciurile din Cupa Davis, unde se incasau mulți bani noi luam zero! Noi aveam 2,5 dolari pe zi din care sa mancam și trebuia sa caștigam finala Cupei Davis”, a spus Nastase, potrivit spotmedia.ro Achizițiile lui Tudorache:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

