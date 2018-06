Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase, dublu caștigator la Roland Garros, la simplu in 1973 și la dublu in 1970, a comentat caricatura rasista ce o vizeaza pe Simona Halep, aparuta in revista Charlie Hebdo. "Am vazut ce au facut, dar e un jurnal de satira, nici nu trebuie sa le raspundem. Daca ei considera…

- Revista de satira Charlie Hebdo, una dintre cele mai populare publicatii de acest gen din Franta si din Europa, a publicat in cel mai recent numar o satira la adresa Simonei Halep. Revista a ipostaziat momentul in care Simona a ridicat trofeul de la Roland Garros dupa victorie printr-o caricatura…

- Simona Halep, 26 de ani, caștigatoarea turneului feminin de la Roland Garros, a fost ținta unei caricaturi rasiste a publicației Charlie Hebdo, dupa succesul de la Paris. Hebdomadarul scris alaturi de caricatura: "O romanca a caștigat Roland Garros: "Fier vechi, fier vechi". Foto: facebook. ...

- Ilie Nastase, dublu castigator al turneului de la Roland Garros, a vorbit despre victoria spectaculoasa a Simonei Halep. Romanca a caștigat Roland Garros, primul turneu de Grand Slam, dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA, scor 3-6, 6-4, 6-1. Ilie Nastase a declarat ca era convins…

- Fostul mare tenisman roman, Ilie Nastase, a declarat, sambata seara, pentru AGERPRES, ca Simona Halep a spart gheata impunandu-se la Roland Garros, si a precizat ca i-a transmis acesteia sa fie "gurmanda"...

- Fostul mare tenisman roman, Ilie Nastase, a declarat, sambata seara, pentru AGERPRES, ca Simona Halep a spart gheata impunandu-se la Roland Garros, si a precizat ca i-a transmis acesteia sa fie "gurmanda" si sa mai castige si alte turnee de Mare Slem de acum

- Simona Halep (1 WTA) este noua deținatoare a titlului de la Roland Garros! Liderul mondial a invins-o in finala pe Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1, dupa puțin peste 2 ore de joc, și și-a adjudecat primul trofeu de Mare Șlem al carierei dupa o revenire fabuloasa! Fostul mare tenismen Ilie Nastase,…