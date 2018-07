Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au trimis la Brigada Rutiera a Capitalei dosarul penal întocmit pe numele fostului tenismen Ilie Nastase, pentru completarea probatoriului, au declarat, joi, pentru Agerpres, surse judiciare.

- Scandalul dintre cel mai bun tenisman roman al tuturor timpurilor si agentii de la Brigada Rutiera continua sa genereze reactii. Ultima dintre ele a venit din partea lui Florin Vilea, președintele Federației Sindicale a Polițiștilor SED LEX.

- Ilie Nastase a ajuns sa dea explicatii oamenilor legii de doua ori, la distanta de doar cateva ore. In prima faza, a fost controlat in trafic, undeva in nordul Capitalei, dupa ce iesise de la un restaurant unde, din cate a explicat chiar fostul tenismen, la posturile de stiri la care a intervenit telefonic…

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase a fost incatușat de polițiști, vineri dimineața, dupa o disputa in trafic. Brigada Rutiera a transmis ca fosta glorie a tenisului, care are gradul de general, s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins la volan sub influența bauturilor alcoolice și a facut scandal.

