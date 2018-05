Stiri pe aceeasi tema

- Politistii bucuresteni au deschis dosar penal pe numele fostului jucator de tenis Ilie Nastase pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice, dupa ce acesta a fost oprit la un control, pe Soseaua Nordului din Capitala, fiind in stare de ebrietate si a adresat injurii agentilor.

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Cluj-Napoca este cercetat de politistii din Alba, dupa ce a condus, pe DN1, un autoturism, avand permisul de conducere suspendat. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 18.00, pe DN 1 – Miraslau, politistii Serviciului Rutier Alba l-au depistat pe un barbat de 33…

- Un șofer din Jucu care conducea o autoutilitara in județul Bistrița-Nasaud a fost gasit baut la volan. Marți, 8 mai, pe DN 16, in localitatea Urmeniș, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița l-au depistat in trafic, pe un barbat in varsta de 42 ani, din Jucu, județul Cluj, in timp ce conducea o…

- Potrivit IPJ Alba, in jurul orei 07.30, politistii rutieri din Baia de Aries l-au depistat pe un barbat de 35 de ani, din Cimpeni, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii Salciua, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Un barbat in varsta de 65 de ani din comuna Galda de Jos s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus un autoturism, sub influenta alcoolului. Avea alcoolemie de 1,05 in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, in 5 mai, in jurul orei 21.50, politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos, in timp ce […]

- Doi barbati, de 34 si 45 de ani, sunt cercetati de oamenii legii, in contextul in care au decis sa plece la drum cu masile personale, desi consumasera bauturi alcoolice, iar unul dintre ei nu avea nici permis de conducere.

- Polițiștii clujeni aui depistat, azi-noapte, un conducator auto care se afla beat la volan.”La data de 28 martie a.c., în jurul orei 00,10, polițiști din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier, în colaborare cu polițiști din cadrul Secției 4 Politie,…

- Politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au oprit in trafic un autoturism, iar conducatorul acestuia prezenta halena alcoolica.